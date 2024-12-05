Мэр Нижнекамска объявил акцию «Новогодние подарки героям» для бойцов СВО

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Сегодня, в День добровольца, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин объявил городскую акцию «Новогодние подарки героям». Индивидуальные посылки будут доставлены как для бойцов на передовой, так и для земляков в госпиталях.

«Всем городом и районом начинаем собирать новогодние подарки для наших земляков за ленточкой. До 18 декабря формируем груз в части, где служат нижнекамцы, и в госпитали», — анонсировал Муллин.

Принимаются продукты питания, предметы личной гигиены, письменные принадлежности, теплая и демисезонная одежда, инструменты, гигиенические средства, детские письма и самодельные открытки с пожеланиями.

В сборе индивидуальных наборов участие может принять любой желающий.

Также можно перечислить средства на закупку необходимых вещей для бойцов на благотворительный счет Нижнекамского волонтерского центра через сайт добро-нк.рф в разделе «Пожертвования» или перечислением на счет АНО «Нижнекамский волонтерский центр».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем добровольца. Он отметил, что это праздник отзывчивых людей.

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