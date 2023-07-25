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Мэр Нижнекамска на видео показал, каким завтраком накормили жильцов пострадавшего дома
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В Нижнекамске организовали завтрак для жильцов пострадавшей пятиэтажки. Мэр города Рамиль Муллин в своем телеграм-канале показал, каким завтраком накормили жильцов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения. Отмечается, что пункт временного размещения открыли в школе №12.
В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован.
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