Мэр Нижнекамска на видео показал, каким завтраком накормили жильцов пострадавшего дома

В Нижнекамске организовали завтрак для жильцов пострадавшей пятиэтажки. Мэр города Рамиль Муллин в своем телеграм-канале показал, каким завтраком накормили жильцов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения. Отмечается, что пункт временного размещения открыли в школе №12.

В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека, один госпитализирован.