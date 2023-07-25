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В Нижнекамске организован пункт временного размещения жильцов пострадавшей пятиэтажки
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Для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.
Отмечается, что пункт временного размещения открыли в школе №12.
Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.
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