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Руc Тат
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Происшествия 25 июля 2023 08:10

В Нижнекамске организован пункт временного размещения жильцов пострадавшей пятиэтажки

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Для всех желающих, чьи квартиры пострадали при инциденте на Вахитова, 11 в Нижнекамске, организован пункт временного размещения. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Отмечается, что пункт временного размещения открыли в школе №12.

Фото: Телеграм-канал мэра Нижнекамска

Напомним, сегодня в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.

Фото: Телеграм-канал мэра Нижнекамска

#нижнекамск #пожар в пятиэтажке
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