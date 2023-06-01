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Мэр Москвы сообщил о завершении ремонта в домах, поврежденных беспилотниками
В Москве отремонтировали дома, которые были повреждены БПЛА. Все жильцы вернулись к привычной жизни, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах», – рассказал градоначальник.
Он уточнил, что дополнительно были обследованы конструкции домов, чтобы выявить потенциальные скрытые нарушения. По словам Собянина, все повреждения были устранены и жители вернулись к привычной жизни.
Утром 30 мая киевский режим атаковал столицу России при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа – об этом сообщило Минобороны России. По словам Собянина, несколько зданий получили незначительные повреждения. Глава Комитета ГД по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов назвал это происшествие «актом устрашения мирных жителей» и призвал к тщательному расследованию.
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