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Новости Татарстана и Казани
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Мэр Казани встретился с Генконсулом Ирана Давудом Мирзахани
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин и Генеральный консул Исламской Республики Иран в столице Татарстана Давуд Мирзахани обсудили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Делегация Ирана посетит Казань для участия в предстоящем международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш». Мероприятие пройдет с 5 по 7 декабря на площадке театра имени Камала.
Власти столицы Татарстана сотрудничают с иранскими городами в рамках Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», Лиги исторических городов (куда входят Тебриз, Исфахан, Кашан, Шираз, Йешт, Семнан), Организации городов Всемирного наследия (в нее входит Бам) и Азиатского форума мэров.
С 14 января 2009 года Казань и Тебриз, центр иранской провинции Восточный Азербайджан, являются городами-побратимами. В 2017 году был подписан протокол о намерениях, по которому в Московском районе столицы РТ открылся сквер «Тебриз», а в Тебризе появился парк «Казань».
Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани начало свою работу 28 ноября 2007 года. Консульский округ охватывает 13 регионов России.
Давуд Мирзахани занял пост Генконсула в марте этого года. До этого в течение двух лет он был начальником отдела координации по работе с административными правонарушениями МИД ИРИ. Дипломат начал свою работу в Казани с того, что привез выставку ремесел своей страны «Сокровища Ирана», о чем сообщал «Татар-информ».
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