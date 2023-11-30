Мэр Казани встретился с Генконсулом Ирана Давудом Мирзахани

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Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин и Генеральный консул Исламской Республики Иран в столице Татарстана Давуд Мирзахани обсудили перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Делегация Ирана посетит Казань для участия в предстоящем международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш». Мероприятие пройдет с 5 по 7 декабря на площадке театра имени Камала.

Власти столицы Татарстана сотрудничают с иранскими городами в рамках Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», Лиги исторических городов (куда входят Тебриз, Исфахан, Кашан, Шираз, Йешт, Семнан), Организации городов Всемирного наследия (в нее входит Бам) и Азиатского форума мэров.

С 14 января 2009 года Казань и Тебриз, центр иранской провинции Восточный Азербайджан, являются городами-побратимами. В 2017 году был подписан протокол о намерениях, по которому в Московском районе столицы РТ открылся сквер «Тебриз», а в Тебризе появился парк «Казань».

Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Казани начало свою работу 28 ноября 2007 года. Консульский округ охватывает 13 регионов России.

Давуд Мирзахани занял пост Генконсула в марте этого года. До этого в течение двух лет он был начальником отдела координации по работе с административными правонарушениями МИД ИРИ. Дипломат начал свою работу в Казани с того, что привез выставку ремесел своей страны «Сокровища Ирана», о чем сообщал «Татар-информ».