Минниханов вручил Генконсулу Узбекистана в Казани медаль ордена «За заслуги перед РТ»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным консулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым, который завершает свою дипломатическую деятельность в столице республики.

Рустам Минниханов отметил большой вклад дипломата в развитие сотрудничества между двумя республиками, пожелал успехов в дальнейшей карьере и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за плодотворное сотрудничество с РТ и особый вклад в социально-экономическое развитие региона.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Фариддин Насриев поблагодарил Раиса РТ за постоянную поддержку его дипломатической деятельности на посту Генконсула, передает пресс-служба руководителя республики.