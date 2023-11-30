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Минниханов вручил Генконсулу Узбекистана в Казани медаль ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Генеральным консулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым, который завершает свою дипломатическую деятельность в столице республики.
Рустам Минниханов отметил большой вклад дипломата в развитие сотрудничества между двумя республиками, пожелал успехов в дальнейшей карьере и вручил ему медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за плодотворное сотрудничество с РТ и особый вклад в социально-экономическое развитие региона.
Фариддин Насриев поблагодарил Раиса РТ за постоянную поддержку его дипломатической деятельности на посту Генконсула, передает пресс-служба руководителя республики.
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