Татарстанцев призывают к соучастию в выставке архитектурно-строительного форума «Казаныш»

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» пройдет 5-7 декабря в Казани на площадке театра имени Камала. Мероприятие на пресс-конференции в «Татар-информ» анонсировала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

Особенностью форума в этом году станет то, что участие в нем будет бесплатным для всех желающих по предварительной регистрации, а кроме профессиональных сессий и лекций любой, как профессионал, так и не связанный с архитектурой и строительством человек, сможет стать соучастником выставки, где будут собраны ассоциации людей с городом Казань.

«Как хозяева мероприятия мы должны рассказать о нашей самобытности, об уникальности нашего города. Проведем open-call по выставке “Отражение идентичности”. Это мероприятие пройдет с 5 по 7 декабря в театре Камала, и призвано оно помочь погрузиться, осмыслить тему идентичности, показать, что означает для каждого из нас это понятие, как с ним можно работать. Это нам поможет раскрыть всю суть и уникальность нашего города, наших жителей. Наша цель – собрать наиболее яркие идеи, материалы, раскрыть культурный и креативный подтекст и потенциал в рамках развития города», – рассказал директор Института развития города Алексей Горбунов.

Работы будут приниматься в 4 категориях:

– архитектура идентичность (архитектурные и объемно-планировочные предложения, градостроительные, ландшафтные решения с описанием их значения в контексте темы),

– искусство идентичности (изобразительное искусство, музыка, фильмы, предметы моды, предметы декоративно-прикладного искусства, как современные, так и исторические, с описанием),

– манифесты идентичности (исследования и литературные эссе, которые раскрывают видение идентичности нашего города, нашего народа – истории из жизни, рассказы, воспоминания, которыми жители хотят поделиться).

– идентичность и быт (предметы быта, связанные с историей города, снабженные примечаниями, легендами, воспоминаниями).

Заявку можно направить со 2 до 16 ноября. Экспертные комиссии выберут работы, которые сформируют выставочную экспозицию «Отражение идентичности» на форуме «Казаныш».

«Это начало большого проекта. В будущем с профессионалами мы хотим продолжить искать составляющие идентичности нашего города. Будем составлять выжимки из этой информации для того, чтобы с ней можно было дальше работать. Заявку на участие можно заполнить на сайте форума “Казаныш” в специальной вкладке open-call. Приглашаем всех участвовать. Это обещает быть очень ярким, интересным мероприятием, которое позволит сохранить, обобщить, собрать крупицы информации, которые создают нашу уникальность», – подчеркнул Алексей Горбунов.

Мнения и ассоциации горожан станут основой для каталога-подсказки, который организаторы форума намерены издать в помощь архитекторам. В будущем, ориентируясь на этот каталог, авторам проектов предстоит отражать казанскую идентичность предлагаемых к постройке зданий и пространств.

«Отражение идентичности» станет в целом темой предстоящего форума. Организаторы ожидают, что участие в нем в этом году примут более 7000 участников.

В этом году форум будет проводиться в третий раз и уже в статусе международного мероприятия. Участниками его станут представители из 20 стран мира, в первую очередь из стран БРИКС и кандидатов на вступление в это международное объединение: Индии, Китая, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бразилии, Эфиопии, Катара и других.

Участники обсудят развитие городов и поиск баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места.

Также темами бесед станут особенности планирования, экономический потенциал при формировании новых традиций прибрежных территорий, культурные и религиозные сооружения как один из аспектов идентичности города, градоэкологический каркас в качестве основы устойчивого развития городов, редевелопмент и креативные практики изменения пустующих (промышленных) городских пространств.

Кроме того, участники форума затронут тему открытия федеральной трассы М12, связавшей Москву и Казань, которая, в свою очередь, является лишь частью более глобального международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

«Эта крупная транспортная магистраль кардинально изменит жизнь нашего города, других городов и целых регионов, через которые она проходит. Мы пригласили к обсуждению мэров и главных архитекторов городов, которые примыкают к этой магистрали. А задействованы 21 город на территории Российской Федерации, 4 города на территории Монголии и 3 города на территории Китая. Обсудим, в том числе большие транспортно-пересадочные узлы и крупные транспортные хабы», – рассказала Ильсияр Тухватуллина.

Приглашены на «Казаныш» и эксперты с мировым именем. Например, обладатель «Золотого льва» Венецианской архитектурной биеннале-2023, архитектор и художник из Нигерии Демас Нвоко, американский художник нигерийского происхождения, исследователь отношений между архитектурой, историей и обществом, обладатель «Серебряного льва» Олалекан Джейифоус и куратор проекта порта Galataport, преобразившего набережную в Стамбуле, Али Пусат.

Также ожидается присутствие архитекторов ведущих российских бюро: Wowhaus, АБ Рождественка, ASADOV, «Остоженка», Atrium, UNK, Меганом, DNK ag, Студия 44, Тотан, T+T architects, Мегабудка, WALL, Osetskaya.Salov, ГОРА, Nowadays, Хвоя, Архдесант.

Коснется форум и использования нейросетей, искусственного интеллекта и технологий иммерсивного интернета в работе архитекторов.

Посетители мероприятия смогут оценить проекты Первой Архитектурной биеннале в метавселенной Presence of the future. Кроме того архитекторы обсудят темы города для детей и пожилых людей, вопросы инклюзии, здоровьесберегающих и здоровьестимулирующих технологий в городской среде. Мероприятия форума в этом году, заверила Ильсияр Тухватуллина, будут интересны и познавательны и профессионалам взрослым, и детям.

«У меня практическая рекомендация: на три дня взять административный и обязательно прийти на форум с детьми, на все три дня. Будет очень интересно детям, любого возраста», – резюмировала Тухватуллина.