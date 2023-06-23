Новый Генконсул Ирана в Казани привез выставку ремесел родины и провел по ней экскурсию

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новый генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, вступивший в должность в конце апреля этого года, привез с собой более сотни предметов, созданных мастерами народных промыслов его родины, чтобы проводить в различных городах Республики Татарстан и России выставки о культуре Ирана. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Татар-информа» после вернисажа экспозиции с названием «Сокровища Ирана». Выставка открылась в Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль».

«Здесь представлены произведения иранских ремесленников в разных областях. Роспись эмалью металлических предметов – минакари, инкрустация по дереву – хамамкари, плетение нитями разного цвета – терме, резьба по металлу, по дереву, чеканка. Иран является одной из древнейших цивилизаций мира, и эти изделия иранских мастеров ручной работы расскажут о традициях, о климате, об этнических группах Ирана. Такие изделия ручной работы можно увидеть почти в каждом иранском доме. Они отражают нежность и большую любовь иранского народа ко всем людям мира», - сказал Давуд Музрзахани, открывая выставку.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Удивительно тонкой и кропотливой работы на выставке собраны и вручную сотканные скатерти, поразительной красоты сосуды, шкатулки из дерева, мрамора и других камней, декоративные предметы из серебра и меди. Представлены также изделия в технике фирузе-куби. Это искусство не такое древнее, как другие из представленных, возраст которых до 5 тысяч лет (например, минакари). Фирузе-куби всего около сотни лет, и это техника, когда из крошечных фрагментов бирюзы на посуде, ювелирных изделиях и декоративных предметах создаётся мозаика. Посетители выставки также увидят сосуды, стилизованные под посуду эпохи династии Ахеменидов – царей Древней Персии (VIII -IV века до н.э).

Первую экскурсию по выставке «Сокровища Ирана» генеральный консул Ирана в Казани провел для первых гостей лично. Давуд Музрзахани подчеркнул, что чеканка по металлу (меди) галамзани выполняется не просто иранскими ремесленниками, а именно женщинами. Чтобы соткать лоскут в технике терме размером 20 на 25 см мастер работает с несколькими помощниками и то на это уходит 8-12 часов работы. Зеркало и два подсвечника в технике минакари в Иране, рассказа Генконсул, – традиционный подарок для молодоженов. А для декора шкатулок мозаикой ремесленники используют апельсиновое, эбеновое дерево, кипарис, а также кости – например, верблюда. Это техника хатамкари – древнее искусство инкрустации по дереву.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Иран - страна с глубочайшей культурой. Последние годы наше сотрудничество приобретает новые обороты – уже прошла выставка в Манеже Казанского Кремля, Иран участвует в фестивале Мусульманского кино. Культурное сотрудничество - основа для дружеских взаимоотношений. Мы видим, на сколько многогранно искусство этой страны с одной из древнейших цивилизаций. Эта выставка – возможность прикоснуться сердцем к искусству Ирана», - сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Выставка «Сокровища Ирана» будет работать в Присутственных местах Казанского Кремля до 16 июля.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани уже запланировал и следующую экспозицию – она расскажет об иранских коврах и будет включать мастер-классы по их изготовлению.

«Чтобы люди могли не только посмотреть экспонаты, но и сами увидели, как это делается», - сказал дипломат, завершая экскурсию по выставке.