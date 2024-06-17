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Челнинский «Автоградбанк» выплатит вкладчикам почти 2,4 млрд рублей
АО «Автоградбанк», у которого Банк России отобрал лицензию на осуществление банковских операций, выплатит вкладчикам 2,38 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ГК «Агентство по страхованию вкладов».
«Автоградбанк» — участник системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ» имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам).
В связи с отзывом лицензии ЦБ назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.
«Агентство начнет выплаты не позднее 1 июля 2024 года», — сказано в сообщении.
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