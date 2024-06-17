Челнинский «Автоградбанк» выплатит вкладчикам почти 2,4 млрд рублей

Фото: страница «Автоградбанка» «ВКонтакте»

АО «Автоградбанк», у которого Банк России отобрал лицензию на осуществление банковских операций, выплатит вкладчикам 2,38 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ГК «Агентство по страхованию вкладов».

«Автоградбанк» — участник системы обязательного страхования вкладов, и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ» имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам).

В связи с отзывом лицензии ЦБ назначил в банк временную администрацию, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.

«Агентство начнет выплаты не позднее 1 июля 2024 года», — сказано в сообщении.