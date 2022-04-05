Мэр Челнов поручил взять под патронаж семьи переселенцев из Мариуполя

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, посещая переселенцев в гостинице «Жемчужина», поручил взять под патронаж семьи из Мариуполя, прибывшие в город. О подробностях визита в своем Telegram-канале рассказала глава пресс-службы Автограда Римма Мухаметзянова.

«Каждый депутат городского совета возьмет шефство, патронаж над одной семьей», — заявил мэр. Он также отметил, что сам будет опекать одну из семей с детьми.

Мэр Наиль Магдеев зашел к нескольким приехавшим семьям, поинтересовался, как их встретили в Челнах, нужна ли материальная помощь и еще какая-либо поддержка. Жители Мариуполя ответили, что все, кто окружает их, доброжелательные и отзывчивые. «Мы очень соскучились за теплом. Ваши подчиненные удивительно работают. Большое вам спасибо», — ответили они, а также выразили желание найти здесь работу.

«Для желающих мы обязательно найдем возможность работы. Дети будут учиться, ходить в детский сад. Наша задача — чтобы они смогли жить полноценной жизнью, работать, трудиться, радоваться жизни — чего не удавалось сделать ранее. Город наш многонациональный, дружный, всегда откликался на чужую беду. Они здесь найдут тепло, уют и поддержку», — отметил мэр.

Дети школьного возраста, которые размещены на территории санатория, будут учиться в гимназии №14. В школу в Замелекесье детей будет возить автобус. Школьники, проживающие в гостинице «КАМАЗЖилбыт» будут устроены в школу №13, что в шаговой доступности от места проживания. Компания «Бросско» бесплатно сошьет каждому ребенку школьную форму.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Магдеев поручил создать достойные условия для вынужденных переселенцев, которые прибыли 1 апреля в Автоград из Донбасса. В их числе 56 детей. Открыт специальный счет, куда поступают денежные средства. Ранее глава города перевел в Фонд поддержки на нужды переселенцев 50 тыс. рублей.