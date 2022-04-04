Мэр Челнов поручил создать достойные условия для переселенцев из Донбасса

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил создать достойные условия для вынужденных переселенцев, которые прибыли 1 апреля в Автоград из Донбасса. В их числе более 50 детей, уточнил на аппаратном совещании мэр.

«Задача по отношению к этим людям — создать достойные условия для жизни. Если необходимо, предоставить работу. Часть вопросов — по размещению, организации питания — уже решены. Сегодня мы проведем заседание оперштаба по этому вопросу. Послушаем наших коллег. Посмотрим, какими ресурсами располагаем, что возможно привлечь в масштабах города для решения этой задачи, — сказал Магдеев.

По его словам, возможности у города есть по всем направлениям: достойное размещение, полноценное питание, также власти готовы оказать материальную, моральную, финансовую и другую поддержку.

«Эти люди оказались в очень тяжелой жизненной ситуации. То, что они рассказывают... это не укладывается ни в какие каноны и нормы 21-го века. Эти люди видели лишения. Наша с вами задача — создать все условия для того, чтобы люди могли бы определенное время здесь жить, работать. Дети должны учиться, ходить в детский сад. Жизнь продолжается несмотря на сложности и трудности, которые, к сожалению, возникли не по вине этих жителей. Поэтому просьба ко всем подготовить свои предложения», — обозначил задачу Магдеев.

Переселенцев разместили в санатории «Жемчужина» и гостинице КАМАЗЖилбыт. В номерах имеются средства первой необходимости (личной гигиены, бытовой химии), продукты. Всем прибывшим обеспечено трехразовое горячее питание.