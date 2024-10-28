Мэр Челнов Наиль Магдеев: Саммит БРИКС показал мощь нашей республики

Проведение саммита БРИКС в Татарстане — это славная страница в истории многонациональной республики. Таким образом мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал прошедшее политическое событие на аппаратном совещании.

«На прошлой неделе внимание всего мира было приковано к столице республики — городу Казани, где прошел саммит государств стран БРИКС. Многие из вас в течение этого времени наблюдали с интересом, что происходило в столице нашей многонациональной республики, какую титаническую работу провел и проводил национальный лидер нашей страны, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — заявил мэр Автограда.

Магдеев заметил, что Татарстану была поручена высокая миссия провести саммит, и она была блестяще выполнена.

«Это огромное доверие со стороны Президента Российской Федерации многонациональному народу нашей республики, городу Казани. Это, безусловно, и результат работы руководства республики, Раиса республики Рустама Минниханова и всей команды нашей республики, — сказал глава Челнов. — Мы можем выполнять любые задачи, которые перед нами поставит наш национальный лидер. Это говорит о мощи нашей республики».

Самая главная мощь, по мнению Магдеева, заключается в людях, которые смогли сделать всё, чтобы руководство страны, высокие гости, главы государств, руководители делегаций чувствовали себя комфортно и работали в комфортных и достойных условиях.

«Мы вместе с вами, с жителями Республики Татарстан, гордимся таким огромным политическим событием, которое произошло и происходило в нашей многонациональной республике», — заключил мэр Набережных Челнов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.