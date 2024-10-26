«Золотой запас Татарстана»: как казанский чак-чак стал известен всему миру

Чак-чак считается визитной карточкой Татарстана, с ним встречают высоких и дорогих гостей

Фото: © фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Ты худенький, а мне хватит»

Чак-чак считается визитной карточкой Татарстана, с ним встречают высоких и дорогих гостей. Для встречи участников саммита БРИКС было подготовлено 65 порций чак-чака общим весом 130 килограммов. Угоститься ими могли не только главы государств, но и члены прибывших делегаций.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, встречавший лидеров государств, рассказал, что все гости пробовали угощение с удовольствием. По его словам, они не ожидали, что чак-чак настолько вкусный. «Реакция исключительно позитивная», — прокомментировал руководитель республики во второй день саммита.

Угощаясь чак-чаком, лидеры государств в ходе обычного в таких случаях «смол-тока» успевали рассказать и о своем, личном Фото: © Кирилл Зыков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

И в самом деле, благодаря, в том числе, медовому десерту создавалась та атмосфера душевности, которую гости ощущали с первых минут пребывания в Казани. Угощаясь чак-чаком, лидеры государств в ходе обычного в таких случаях «смол-тока» успевали рассказать и о своем, личном. Так, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заметил, что у узбеков тоже есть чак-чак, а Председатель КНР Си Цзиньпин с улыбкой вспомнил о «подобном лакомстве» китайской кухни. Ну а Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил Минниханову: «Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит», – но устоять перед угощением все же не смог.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса взял шарик чак-чака и откусил кусочек, предварительно уточнив, какой он на вкус. Раис Татарстана пояснил, что это сладкое татарское национальное блюдо. После этого южноафриканский лидер сложил руки, поблагодарив за гостеприимство.

«Мастер-класс» по дегустации чак-чака Рустам Минниханов провел и для Премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Это чак-чак, традиционное блюдо, попробуйте, пожалуйста. Возьмите вот так, откусите и положите», — показал пример глава республики. Пашинян с удовольствием повторил этот алгоритм.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди особым жестом поблагодарил за угощение Фото: © Илья Питалев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди особым жестом поблагодарил за угощение, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился шариком чак-чака со своей делегацией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продегустировал сладости вместе с супругой. Главы Египта и Ирана также с явным удовольствием отведали татарское лакомство.

Фото: ©

Местные блогеры даже пошутили, что чак-чак стал настолько популярен, что на второй день саммита подал заявку на вступление в БРИКС и даже станет официальной валютой объединения.

Известная телеведущая Tatarstan Today Дина Газалиева высказала мнение, что благодаря «лучшему пиарщику мира» Рустаму Минниханову чак-чак «порвет сейчас все тестовые рейтинги».

«Чак-чак очень хорошо показывает всю суть татар»

Основатель казанского Музея чак-чака Дмитрий Полосин рассказал «Татар-информу», что традиция потчевания гостей чак-чаком обнаруживается в далеком прошлом – но тогда медовую сладость подавали только на свадебных застольях. А современная практика ее употребления распространяется во второй половине XX века, со времен Юнуса Ахметзянова, когда шеф-повар начал воспроизводить старинные рецепты.

Дмитрий Полосин рассказал, что традиция потчевания гостей чак-чаком обнаруживается в далеком прошлом – но тогда медовую сладость подавали только на свадебных застольях Фото: © Юлия Калинина, idel-tat.ru

Причем Ахметзянов не просто воспроизводил их, но и популяризировал, а именно рассказывал, чем же, например, национальные сладости Татарстана отличаются от других. Так в республике стало принято встречать высоких гостей чак-чаком и всегда подавать этот десерт к столу.

Директор казанского Музея чак-чака Алина Петровская поделилась своей версией, почему именно чак-чаком потчуют гостей в Татарстане.

«Люди приезжают в новое для себя место, в Татарстан, и для них это как бы немножко другая страна. И, конечно же, хлебом-солью тут не удивишь. Нужно брать чем-то своим, простым, но очень выгодным и красивым. И мне кажется, для этого идеально подходит чак-чак, потому что он готовится из того, что можно действительно вырастить и собрать в нашем регионе. Чак-чак — как лицо Татарстана, он очень хорошо показывает всю суть татар», — рассказала собеседница агентства.

На выпечку сладкого лакомства собиралось несколько поколений женщин в семье — от молодой до самой старшей, и они делили между собой обязанности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Символ солнца, рассвета и домашнего очага»

По словам Петровской, сегодня чак-чак ассоциируется у людей с семейностью. Так сложилось исторически.

«Приготовление чак-чака было исключительно праздничным действом, потому что ингредиенты для него были безумно дорогими. Это был очень ценный десерт в свое время — и в плане денег, и в плане приготовления», — пояснила она.

На выпечку сладкого лакомства собиралось несколько поколений женщин в семье — от молодой до самой старшей, и они делили между собой обязанности. Молодым доверяли приготовить тесто, так как в случае неудачного замеса не так обидно было выкинуть яйца и муку — эти продукты были у всех. Самые опытные, в основном представительницы старшего поколения, готовили сироп, потому что мед и сахар были редкими гостями на повседневном столе. Таким образом, за приготовлением чак-чака собиралась целая семья, царила теплая семейная атмосфера.

«Если копнуть еще глубже, в мифологию, чак-чак всегда был символом солнца, рассвета и домашнего очага. И сегодня мы видим, как важна для татар семья, и чак-чак стал хорошей метафорой этого явления», — считает директор казанского Музея чак-чака.

Гости ели чак-чак маленькими кусочками, либо хозяева заворачивали им эти кусочки домой — тоже по чуть-чуть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Хорошего помаленьку»

На сегодняшний день существует несколько версий происхождения названия сладкого лакомства. Алина Петровская озвучила две из них, которых придерживаются в Музее чак-чака.

По научной версии, раньше чак-чак оставляли на финал праздника и выносили в конце как торт. Татарские застолья всегда славились сытностью, обилием мяса и выпечки. Поэтому гости ели чак-чак маленькими кусочками, либо хозяева заворачивали им эти кусочки домой — тоже по чуть-чуть (повторим, десерт был дорогим удовольствием). От «чәк-чәк кенә», то есть «чуть-чуть, капельку, немножечко», и возникло это название.

По мифологической же версии название блюда связано с именем Чакчак — богини утренней росы и рассвета. Ее имя обычно переводят как «росинка».

«А уже название блюда посвятили любимому духу, любимой богине, это стало ее визитной карточкой», — рассказала Петровская.

Названию чак-чака всегда соответствовала его форма — сладость готовили маленькими горошинками, которые выкладывали на блюде горкой. Таким чак-чаком в форме боллов угощали и гостей саммита БРИКС Фото: © Алексей Филиппов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Гостей саммита БРИКС угощали чак-чаком в форме боллов

Названию чак-чака всегда соответствовала его форма — сладость готовили маленькими горошинками, которые выкладывали на блюде горкой. Таким чак-чаком в форме боллов угощали и гостей саммита БРИКС. Однако сейчас в разных регионах Татарстана, а также в зависимости от производителя, внешний вид сладости может отличаться.

«Казанский чак-чак — это, в основном, тонкие лапшинки или «червячки». Также готовят горошком. Есть и из крупных горошин — он называется тыш. А на самом востоке Татарстана, в Актаныше, откуда я родом, чак-чак делают размером с большой палец. Он больше похож на баурсак, но, тем не менее, все еще является чак-чаком. Это происходит потому, что каждая хозяйка готовит по-своему. Думаю, на саммите моду задавал производитель», — поделилась мнением Алина Петровская.

Фото: из архива Музея чак-чака, Юлия Калинина

Дмитрий Полосин согласен, что размер «чакчинок» зависит от ряда факторов.

«Если это юг Татарстана, то чак-чак мельчает и превращается больше в горошек. На юго-востоке он больше похож на баурсак. Для центральной части, Казани свойственен обычный чак-чак — это лапшинки, обжаренные в масле. К тому же, чакчинки меняют форму в зависимости и от времени. Раньше чак-чак был мелкий, потом становился крупнее. И вот сейчас чуть ли не как баурсак, хотя баурсак — это отдельное блюдо», — пояснил Полосин.

Собеседник агентства также обратил внимание, что для чак-чака традиционна форма подачи в виде горы или полусферы. Его консистенция должна быть такой, чтобы он не распадался и при этом легко отщипывался, чтобы его можно было спокойно есть. А сами чакчинки должны быть воздушными и ни в коем случае не напоминать печенье.

Фото: из архива Музея чак-чака, Юлия Калинина

«Родственники» из Китая и США

Аналогичное татарскому китайское лакомство, о котором говорил Си Цзиньпин, называется шацима. Готовится оно из муки, яиц, крахмала, сахара, соли, в блюдо добавляются кунжут и перец, а палочки теста обжариваются в масле и потом поливаются сахарным сиропом и медом. Но, в отличие от татарского кулинарного собрата, шацима считается повседневной уличной едой.

«Он [китайский чак-чак], как правило, не такой сладкий, его подают с более сладким блюдом или напитком. Например, чай у китайцев очень сладкий. Они так любят. А приготовление у этого блюда примерно такое же», — пояснил Дмитрий Полосин.

Американский аналог чак-чака называется Rice crispy treats — это кусочки теста из рисовой муки, политые сахарно-медовым сиропом.

«Когда они пробуют наш чак-чак, говорят: „Вау! Это же наше угощение из детства!“. Насколько я знаю, дома они его не готовят, это больше покупная тема. Но все равно чак-чак у американцев вызывает ассоциации с детством», — поделилась Петровская.

Сегодня на рынке представлено множество разновидностей татарского лакомства — с шоколадом, сгущенным молоком, орехами, сухофруктами Фото: © «Татар-информ»

Какой же чак-чак самый вкусный?

Сегодня на рынке представлено множество разновидностей татарского лакомства — с шоколадом, сгущенным молоком, орехами, сухофруктами, а также со вкусом топленого молока, ирландских сливок, пломбира. Дмитрий Полосин считает, что такое многообразие делает продукт еще привлекательнее.

Алина Петровская же отмечает, что, несмотря на обилие вкусов, классический чак-чак любят больше.

«Производители пытаются осовременить полюбившийся традиционный десерт, чтобы его полюбило еще больше людей. Это привлекает внимание к чак-чаку. Но продажи чак-чака говорят о том, что классика незыблема», — считает она.

Фото: из архива Музея чак-чака, Юлия Калинина

Также Дмитрий Полосин поделился с нами, какой самый частый вопрос он слышит на протяжении десяти лет. Как выяснилось, в музее постоянно спрашивают, какой рецепт чак-чака самый вкусный. Но ответа на него у него до сих пор нет.

По мнению Дмитрия, самый вкусный чак-чак тот, что приготовлен собственными руками и с душой. «Мы всем всегда говорим: чак-чак — это душа и руки. У каждой хозяйки свой рецепт, и у нее он будет самым вкусным», — отметил собеседник «Татар-информа».

Впрочем, Алина Петровская поделилась с нами рецептом «того самого чак-чака», который делают в музее.