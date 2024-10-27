Гутерриш: Казанский Кремль — великолепное чудо света

Антониу Гутерриш

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился впечатлениями от поездки в Казань и участия в саммите БРИКС. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину.

По мнению гостя, Казанский Кремль сравним с «великолепным чудом света».

«Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны. Благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций.

Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября. Международное событие собрало представителей более чем 30 стран.