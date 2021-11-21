Мензелинский драмтеатр представит семь премьер в новом 86-м сезоне

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева представит в новом сезоне семь премьер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала завлит театра Нурсиба Адиева.

Зрители уже увидели две новые постановки Ильсура Казакбаева. Сезон открылся 15 октября спектаклем «Сөясеңме, сөймисеңме?» («Любишь, не любишь?») Флорида Булякова, 29 октября состоялся премьерный показ спектакля «Җинаять һәм җәза» («Преступление и наказание» на татарском языке) Федора Достоевского.

«В январе 2022 года в театр приезжает режиссер Тимур Шарафутдинов из Москвы, который поставит „Маленькие трагедии“ Александра Пушкина. В марте-апреле главный режиссер театра Дамир Самерханов начнет работу над спектаклем „Неравные“ драматурга Фатиха Амирхана. В августе-сентябре с мензелинцами будет работать главный режиссер театра Кариева Ренат Аюпов, он поставит спектакль по произведению Загира Бигиева „Меңнәр, яки гүзәл кыз Хәдичә“ („Тысячи, или красавица Хадича“). Помимо этого, Дамир Самирханов представит „Чучело“ для молодежной аудитории и детский новогодний спектакль „Белоснежка и семь гномов“», — поделилась собеседница агентства.

Ренат Аюпов для Мензелинского драмтеатра особенный режиссер, два года подряд — в 2003 и 2004 годах он выпустил два спектакля «Сөннәтче бабай» («Мусульманин») и «Остазбикә» («Во имя любви»), который принес театру много престижных премий.

«За постановку „Остазбикә“ Гаяза Исхаки театр получил премию Мусы Джалиля в 2005 году, а „Сөннәтче бабай“ высоко оценили в Турецкой Республике. Мы его очень ждем, переговоры с ним вели очень давно», — рассказала заведующая литературной частью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Мензелинском драмтеатре прошли двухдневные торжества по случаю 85-летия.