Татарский вариант «Преступления и наказания» представили актеры Мензелинского драмтеатра

Фото предоставлено Мензелинским государственным татарским драматическим театром имени Сабира Амутбаева

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева впервые на татарском языке представил спектакль «Преступление и наказание». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Нурсиба Адиева.

«На премьере царила очень положительная, душевная атмосфера. Было очень много молодежи, а особенно школьников и студентов. Они потом поделились, что после просмотра спектакля у них возникла заинтересованность, желание еще раз перечитать классическое произведение. Как оказалось, у многих со школы сложилось впечатление, что „Преступление и наказание“ — это какая-то мрачная история. Однако новое прочтение молодого режиссера Ильсура Казакбаева очень заинтересовало нынешнюю молодежь», — рассказала собеседница агентства.

Репетиции спектакля по произведению Федора Достоевского «Преступление и наказание» стартовали в августе. В театре подчеркивают, что данный спектакль — первая театрализация данного произведения на татарском языке в истории культуры Татарстана.

Автор инсценировки и режиссер постановки Ильсур Казакбаев представлял себя в роли читателя «Преступления и наказания», которому необходимо было донести суть романа. Поэтому для режиссера было самым важным донести спектакль «Преступление и наказание» в доступной и понятной форме.

«В самом произведении много персонажей, у каждого из них своя сюжетная линия, я определил для себя некоторые из них. Например, отец Раскольникова, о котором Достоевский упоминает всего лишь два раза, и мистические моменты, где в спектакле одно и то же лицо проходит несколько образов, порой и противоположные. Это уникальное произведение, смелая его постановка, думаю, что зритель спектакль воспримет тепло», — сказал Казакбаев.

Ожидания режиссера оправдались. Премьера прошла с аншлагом, зал при требуемых Роспотребнадзором 50% посадки зрителей, был полон. Помимо зрителей, спектакль приехали посмотреть и из других районов республики: были представители Атнинского театра, Нижнекамского драмтеатра, Казанского театра юного зрители им. Кариева, Набережночелнинского театра, а также представители администрации Мензелинского района.

В общей сложности, на сцене появляются пять актеров. В роли отца Раскольникова, Супермена и Мармеладова выступает Ринат Батретдинов, Софью Мармеладову сыграла Диляра Каримуллина, девочку и мальчика — Язгуль Галиева и Фагим Загриев соответственно. Дети, третьеклассники местной гимназии, на протяжении всего спектакля находятся на сцене. «Дети — большие молодцы, очень талантливые. Спектакль очень интересный. На душе после него хорошо», — поделилась впечатлениями Нурсиба Адиева.

Главную роль Раскольникова сыграл актёр Мензелинского драмтеатра Рустем Зиннуров, который был удостоен специального приза Фестиваля театра малых городов РФ за роль в спектакле «Иблис», а сам спектакль, по версии театральной премии «Тантана», стал событием года в 2018-м.

По словам актера, сыграть персонажа из мировой классики «Преступление и наказание» является мечтой многих. «Я очень рад тому, что стал причастным к такому интересному и серьезному проекту. Этот стиль работы, декорации, форма подачи — как раз я желал увидеть все это в театральном искусстве. Мне понравилось работать с режиссером постановки, который „ломал“ нас изнутри, он спрашивал сопоставление моментов из своей жизни с моментами Раскольникова, ему были нужны живые эмоции. Это был крутой опыт», — говорит Зиннуров.

«В будущем планируются спецпоказы спектакля для школьников и студентов, гастроли по городам Татарстана и России. Не исключено, что премьера будет претендовать на престижную театральную премию „Золотая маска“», — поделилась завлит театра.