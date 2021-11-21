Московский режиссер поставит на сцене Мензелинского театра «Маленькие трагедии» Пушкина

Молодой режиссер Тимур Шарафутдинов из Москвы поставит на сцене Мензелинского татарского государственного драматического театра имени Сабира Амутбаева спектакль «Маленькие трагедии» по произведению Александра Пушкина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая литературной частью Нурсиба Адиева.

«В Мензелинском драмтеатре режиссер будет работать впервые. Его приезд ожидается в январе будущего года, премьера также запланирована на 2022 год», — рассказала собеседница агентства.

Спектакль увидит свет благодаря федеральной программе «Театры малых городов России».

Начиная с 2017 года Мензелинский театр участвует в данной программе, в рамках которой всемирно известный якутский режиссер Сергей Потапов выпустил в Мензелинском театре три спектакля — «Иблис» Гусейна Джавида (2017), «Салкын Кын» («Холодные ножны») Михаила Башкирова (2018), «Макбет» Уильяма Шекспира (2020).

Известный калмыцкий режиссер Баатр Колаев поставил спектакли «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») Карима Тинчурина (2018), известный башкирский режиссер Зиннур Сулейманов — «Яшенле яңгыр» («Гроза») Александра Островского (2017), «Ревизор» Николая Гоголя (2018), «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце») Карима Тинчурина (2020).

Под руководством известного башкирского режиссера Байраса Ибрагимова зрители увидели «Кыз урлау» («Похищение девушки») Мустая Карима (2019), а молодой режиссер Тимур Кулов представил постановку «Джамиля» Чингиза Айтматова (2020).

В этом году зрители увидели новые постановки Ильгиза Зайниева «Ситса туй» («Ситцевая свадьба») по пьесе автора (2021), Ильсура Казакбаева «Җинаять һәм җәза» («Преступление и наказание» на татарском языке) Федора Достоевского (2021) и «Сөясеңме, сөймисеңме?» («Любишь, не любишь?») Флорида Булякова (2021).