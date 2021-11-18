В Мензелинском драмтеатре прошли двухдневные торжества по случаю 85-летия

Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева отметил 85-летний юбилей. Выступление Госансамбля песни и танца Татарстана стало отличным подарком к юбилею театра. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор театра Ильнур Ганиев.

По словам собеседника, праздничные мероприятия длились два дня. Первый день — официальный — состоялся при участии полного состава труппы, сотрудников и ветеранов театра. Большим сюрпризом стало и то, что поздравить театр с юбилеем приехали и представители татарского театра «Нур» из Уфы.

Также почетными гостями на мероприятиях стали заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов, руководители театров со всей республики и драматурги, по чьим произведениям ставились спектакли в Мензелинске. Во второй день к празднованию юбилея присоединились зрители.

Поздравляя культурное учреждение с днем рождения, глава Мензелинского района Айдар Салахов отметил, что Мензелинск всегда славился и гордился своим театром. Он выразил надежду, что театр привнесет еще больше позитива в район и создаст еще больше интересных проектов.

Ленар Хакимзянов, в свою очередь, отметил, что Мензелинский театр создан самим народом и стал школой для многих артистов республики. «Мензелинский театр настоящий, народный, шикарный театр», — добавил он.

Драматург Рабит Батулла согласился с коллегами, отметив, что театр — это душа народа. «Могут появляться новые производства и заводы, строиться дороги, однако если нет театра — нет души. У Мензелинского театра есть душа и свой зритель. И он духовно обогащает не только мензелицев, но и жителей всего Татарстана, сохраняя традиции татарского народа», — подчеркнул Батулла.

Писатель, заслуженный деятель искусств РТ Радиф Сагди уверен, что необходимо развивать татарскую драматургию. «Этим и славится Мензелинский драмтеатр. Здесь больше ставят спектакли по произведениям татарских драматургов, поэтому надо сохранять эти традиции и передавать их следующим поколениям. Жизнь и поколения меняются, а творчество остается», — отметил Сагди.

Драматург и писатель, бывший председатель Союза писателей РТ Данил Салихов добавил, что Мензелинский драмтеатр всегда был верен своему пути, своему зрителю и на протяжении 85 лет он служит своему народу. Он выразил уверенность, что в дальнейшем театр будет следовать своей цели, а также чтить тех, кто стоял у его истоков.

Также здесь состоялось награждение, приуроченное 85-летнему юбилею. Почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» получили Чулпан Бадретдинова и Эльвира Хайрутдинова. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» удостоилась заведующая литературным отделом Нурсиба Адиева.

«Указом Президента Татарстана медалью «За доблестный труд» наградили Роберта Шаймарданова. До меня он 29 лет руководил театром»,— отметил Ильнур Ганиев.

Почетные грамоты Минкультуры Республики Татарстан за плодотворную работу в области культуры получили звукооператор Ильназ Гайфин, артисты Ринат Бадретдинов, Зилия Закирова, Рустем Зиннуров.

Также собеседник агентства отметил, что вместе с 85-летием театра в этом году празднуется юбилей здания, которому исполняется 125 лет. Оно было построено по решению земского собрания еще в конце XIX века.