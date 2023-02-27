Меньше парковок, больше самокатов и трамваев: как избавить Казань от пробок

Минтранс России хочет, чтобы моноколеса и электросамокаты стали альтернативой городскому и личному транспорту

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Электросамокаты вместо авто

Минтранс России направил в регионы письмо, в котором потребовал подготовить для электросамокатов парковки и другую инфраструктуру. Ведомство хочет, чтобы моноколеса и электросамокаты стали альтернативой городскому и личному транспорту. Министерство просит заранее организовать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ (средств индивидуальной мобильности)», узнал «Коммерсант». Что конкретно нужно делать регионам, из письма неясно.

Операторы кикшеринга (системы предоставления в аренду электросамокатов и самокатов) быстро отреагировали заявлениями на то, что будут существенно наращивать парк транспорта. Например, в Казани компания Whoosh нарастит его на 40% – до 2,8 тыс. электросамокатов и расширит зону, где их можно использовать. Например, их можно будет оставлять в жилых районах, у станций метро.

Было бы логично, если бы самокаты передвигались по велосипедным дорожкам, на них опасно ездить по тротуарам. У нас же слабо развита велосипедная среда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правда, урбанисты воспринимают новость с долей скепсиса – сотруднии ГИБДД до сих пор относились к самокатам чересчур строго.

«Понятно, что за электрическими транспортными средствами будущее. Но было бы логично, если бы они передвигались по велосипедным дорожкам. У самокатов скорость выше, чем у пешеходов, поэтому на них опасно ездить по тротуарам. Но они медленнее, чем автомобили, поэтому ездить по дорогам тоже не могут. У нас же слабо развита велосипедная среда, а ГИБДД штрафовала самокатчиков за передвижение по велосипедным дорожкам. Это нонсенс. За последние 10 лет организовали буквально полторы велодорожки. Развивай, не развивай самокаты, без велодорожек ощутимого импульса не получится», – прокомментирова активист «Казан Урбанче» Тимур Ямашев.

Зачем сокращать парковки?

У чиновников в арсенале есть и другие средства по борьбе с пробками на дорогах. Например, вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил контролировать число парковочных мест в жилых комплексах, вводить платные парковки на городских улицах.

Марат Хуснуллин предложил контролировать число парковочных мест в жилых комплексах, вводить платные парковки Фото: © «Татар-информ»

Многие раскритиковали фразу «мы не настолько богатая страна, чтобы иметь парковочное место на каждую квартиру». Однако логика очевидна: чем лучше дороги и чем больше парковок в городе, тем более предпочтительным видом транспорта будет личный автомобиль.

«Каждое место, каждый квадратный метр каждого населенного пункта должен быть учтен, посчитан, оцифрован. Посмотреть, где нужно регулирование, платную парковку делать. Не ради того, чтобы деньги собирать, а чтобы регулировать движение легкового транспорта», – сказал Хуснуллин на коллегии Минтранса РТ.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин также заявил, что «мы никогда за автомобилизацией страны не успеем». Он предложил следующие меры для борьбы с пробками:

улучшить работу общественного транспорта;

расширить улично-дорожную сеть в городах;

внедрить платные парковки в городах.

Вместе с тем, по статистике Росреестра, число тех, кто покупает парковочные места, действительно растет с каждым годом. В Татарстане число регистраций машино-мест с 2018 года увеличилось почти в 14 раз.

Девелоперы подтверждают, что покупка парковочного места для казанцев стала нормой. С одной стороны, могло сказаться введение платного паркинга в центре города. С другой – многим подземный паркинг в доме кажется удобным.

«В конце 2022 года снижен коэффициент расчета потребности машино-мест для жилых помещений для Казани. Новые нормы вполне отвечают рыночным потребностям в машино-местах. Однако если мы обратимся к опыту европейских городов, то там, наоборот, застройщики получают квоты на строительство машино-мест, так как большое количество парковок в локации ведет к увеличению числа автомобилей и пробок соответственно. В этом вопросе мне кажется правильным подходить к каждому девелоперскому проекту и локации более индивидуально. Например, для магазина шаговой доступности в спальном районе, возможно, и не нужна большая парковка, а для офисного здания в центре – нужна. Но нормативы, к сожалению, для коммерческих помещений будут одинаковые», – сказала коммерческий директор компании «НоваСтрой» Антонина Дарчинова.

Казанцы стоят в пробках более 6 суток

Но, может быть, не все так плохо, а чиновники и урбанисты преувеличивают масштабы пробок? Попробуем разобраться.

За три года в Казани время, проведенное в пробках, выросло сразу на 17 часов и в 2021 году составило 150 часов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нидерландская компания TomTom каждый год составляет рейтинг крупнейших городов мира по уровню загруженности дорог. По данным этого рейтинга, в Казани время, проведенное в пробках, за три года выросло на 17 часов. Житель столицы Татарстана в 2021 году проводил в пробках 150 часов, или более 6 суток.

К сожалению, в рейтинг TomTom за 2022 год не попали российские города. Но если исходить из того, что казанцы по-прежнему просиживают в пробках в год около 150-160 часов, получается, что загруженность дорог примерно такая же, как во многих европейских городах – в Праге (151 час), Белфасте (155 часов), Бурсе (156 часов), Копенгагене (157 часов) и так далее.

Однако есть нюанс: в Казани загруженность дорог растет гораздо быстрее. Например, в Праге и Копенгагене время в пробках за год увеличилось только на час. А в Казани, как мы уже отмечали, за три года оно выросло сразу на 17 часов. И в этом нет ничего удивительного – по данным мэрии Казани, темпы автомобилизации населения с каждым годом увеличиваются – с 2005 года они выросли почти в три раза.

Планы есть, а денег нет

Исполком Казани разрабатывает программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Казани до 2033 года. Они опубликованы на Транспортном сайте города.

Приоритетные направления, которые выбрал исполком:

Развитие системы общественного городского транспорта. Активное внедрение современных информационных технологий в управление транспортом. Установление преимущества пешехода над автомобилем. Повышение качества управления движением в Казани с учетом приоритета пешеходов и общественного транспорта. Обеспечение развития транспортной инфраструктуры, в том числе за счет строительства новых объектов.

Если говорить о конкретных мерах, предлагается снизить долю использования личного транспорта с 46% до 30%, внедрить регламенты использования авто, особенно в центре города, строить новые станции метро, трамвайные линии, создать «легкое метро» и так далее. Одним словом, на бумаге Казань готова перенимать лучшие мировые практики.

Однако горожане регулярно жалуются на непродуманность маршрутов, долгое ожидание на остановках, некомфортность автобусов и трамваев. Пункты, которые обозначены в стратегии по развитию транспорта в Казани, пока сводятся к полумерам.

Летом число трамвайных маршрутов должно вырасти с четырех до восьми, но при этом количество трамваев увеличится всего лишь с 85 до 88 Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Например, на том же Транспортном сайте Казани указано, что 2 июля ожидается запуск новой трамвайной сети и число маршрутов увеличится с четырех до восьми, а протяженность маршрутной сети вырастет со 146 до 247 км. Правда, число трамваев при этом почти не изменилось – количество подвижного состава увеличилось с 85 до 88. Дело в том, что часть маршрутов просто разбили на два. Некоторые маршрурты получились совсем короткими. Например, маршрут №2 включает всего несколько остановок, поэтому ездить по нему будет всего два состава.

Проблема заключается в том, что на словах декларируется приоритет пешехода, однако деньги и на федеральном, и на региональном уровне выделяются как раз на автомобильную инфраструктуру.

«У нас одна рука делает одно, другая – другое. Тот же самый Минстрой лоббирует строительство автомагистралей. Хотя известно, что строительство любой автомобильной инфраструктуры – дорог или парковок – увеличивает спрос на автомобилизацию. Это логично. В то же время Правительство хочет строить меньше парковок. В Казани альтернатив метро и скоростному трамваю нет. Но тот же Хуснуллин говорит: «Не дадим денег на метро и трамвай». Но он же выступает за то, чтобы развивать общественный транспорт», – отметил Тимур Ямашев.

Он обратил внимание, что пешеходов загоняют в неудобные надземные переходы, тротуары не чистят. Это приводит к тому, что все больше горожан задумываются о личном авто.

Пешеходов загоняют в неудобные надземные переходы, тротуары не чистят, поэтому все больше горожан задумываются о личном авто Фото: © «Татар-информ»

Казанцы, которые уже много лет ездят за рулем, инициативы чиновников встретили без энтузиазма.

«Уже озвучивалась идея, что ямы увеличивают безопасность, так как водители боятся разгоняться. Это не решение проблемы. Так можно и автозаводы закрыть. В Казани нужно провести ревизию того, как организовано дорожное движение. Где-то нужно пересмотреть, светофорные режимы. Затыки в основном происходят в одних и тех же местах, можно смоделировать ситуации и решить их. Я не говорю о строительстве новых дорог. Пересмотреть режим светофоров, ввести дополнительные секции, разграничить светофорные фазы пешеходов и автомобилей – это то, что можно попробовать сделать», – поделился мнением региональный представитель ФАР Рамиль Хайруллин.