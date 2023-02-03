Хуснуллин: «Мы не настолько богатая страна, чтобы на квартиру иметь парковочное место»

Коллегию Минтранса Татарстана сегодня взбудоражил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В ответ на предложение главы Нижнекамска строить больше стоянок для автомобилей он разразился отповедью, что при таком подходе в городах образуется одна сплошная пробка. Что еще огорчило, а что порадовало московского гостя – в репортаже «Татар-информа».

Вице-премьер обозначил: дорожной отрасли не помеха ни ковидные, ни санкционные ограничения, ни даже рост стоимости стройматериалов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На два года раньше люди получили более качественные дороги»

Череда коллегий в Татарстане сегодня продолжилась рассмотрением итогов Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. По традиции сначала объемный доклад должен был зачитать глава ведомства. Однако в этот раз право первого выступления отдали гостю – вице-премьеру России Марату Хуснуллину, с которым Президент Татарстана Рустам Минниханов еще вчера вечером в Москве решал организационные вопросы к форуму KazanForum.

Заместитель Премьер-министра РФ был полон благодарности за вклад, который вносит Татарстан в развитие транспортной инфраструктуры региона и всей России. Это слово в адрес Президента РТ и ведомства звучало в выступлении десятки раз.

Вице-премьер обозначил: дорожной отрасли не помеха ни ковидные, ни санкционные ограничения, ни даже рост стоимости стройматериалов. В ней, как и в строительной отрасли, которую тоже курирует Хуснуллин, только рекордные показатели. Например, в прошлом году в регионах было уложено 176 млн кв. метров асфальта. Размах в единицах для измерения площади звучал внушительно, и это на 14 млн кв. метров больше, чем годом ранее, и на 31 – чем в 2020 году.

Татарстан не отстает и с опережением реализует программы. Например, Указ Президента России Владимира Путина о приведении 50% региональных дорог в нормативное состояние. И пока по всей стране 49,7%, Татарстан достиг цели еще два года назад. «На два года раньше люди получили более качественные дороги. Это огромное достижение», – обратил внимание Хуснуллин.

Он поставил задачу не снижать темпы. Центр это поощрит выделением опережающего финансирования.

Хуснуллин рассказал о главном проекте – строительстве трассы М12 от Москвы до Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан получит на развитие опорной сети дорог 224 млрд рублей за 5 лет

Вице-премьер напомнил, что в конце прошлого года Татарстан и компания «Автодор» договорились о совместном развитии опорной сети автотрасс в республике. Она состоит из 6 федеральных и 46 региональных дорог. Их общая протяженность – 2,6 тыс. километров. До 2028 года на развитие сети только из федерального бюджета будет выделено 224 млрд рублей.

«Вообще хочу отметить, что в Татарстане самый системный подход к организации дорожного строительства. Это первый регион, который все дороги: федеральные, региональные, муниципальные – увязал в одну сеть. С деньгами, со сроками, со стоимостью каждого километра дорог», – подчеркнул Хуснуллин.

Такому походу должны учиться и другие, сказал вице-премьер РФ и поручил направить на обучение в Татарстан дорожников из других регионов.

Хуснуллин рассказал о главном проекте – строительстве трассы М12 от Москвы до Казани. В прошлом году уже запустили 107 километров, в этом году достроят оставшиеся 703 километра, в том числе проходящие по территории Татарстана 142,8 километра. «Сегодня время в пути по М7 через Татарстан составляет 3 часа. По М12 это время сократится до 1,5 часа», – поделился своими расчетами вице-премьер.

До конца следующего года планируется запустить движение на участке от Казани до Екатеринбурга, далее трасса будет прокладываться до Тюмени.

Отметил Марат Хуснуллин и проект дороги Шали – Бавлы, которая строится с участием частного инвестора, а также бюджетов России и Татарстана. Он призвал сделать дорогу полноценной связкой между трассами М5 и М7.

«Коллеги, хочу сказать, что по объемам транспортного строительства сегодня Татарстан на первом месте в России», – вновь похвалил республику Хуснуллин. Правда уточнил, что это – без учета Москвы.

Зампредправительства напомнил, что в прошлом году открылась после реконструкции дорога, ведущая в аэропорт «Казань» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Задача – не потерять набранные темпы»

Через автотрассы Хуснуллин перешел к авиатранспорту. Зампредправительства напомнил, что в прошлом году открылась после реконструкции дорога, ведущая в аэропорт «Казань» и сегодня пассажиры могут добираться до воздушной гавани с комфортом.

В целом в 2022 году пассажиропоток всех трех аэропортов Татарстана, включая Бугульму и Бегишево, достиг 4,7 млн человек. «Это гигантский прорыв, из них 4 млн – аэропорт “Казань”. Мы с Рустамом Нургалиевичем помним, как строили первый терминал», – заметил Хуснуллин, бывший в то время министром строительства Татарстана.

«На 2,5 млн пассажиров», – уточнил Минниханов.

«Да, и считали, что 2,5 млн – это предел, который непонятно, когда будет достигнут. А сегодня уже планка 4 млн превышена, – это огромное достижение, я вас поздравляю», – продолжил вице-премьер.

В заключение он вновь поблагодарил всех. «Большую работу делаете. Молодцы, спасибо. Следующая задача – не потерять набранные темпы», – завершил речь Хуснуллин.

Фарит Ханифов обрисовал в целом картину отрасли – сколько километров дорог в республике, как они модернизируются, как транспорт перевозит пассажиров по трассам, воздуху, рекам и железной дороге Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муллин попросил соединить Нижнекамск с трассой М7

Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов обрисовал в целом картину отрасли – сколько километров дорог в республике, как они модернизируются, как транспорт перевозит пассажиров по трассам, воздуху, рекам и железной дороге. Но значительную часть доклада он все же пролистывал, потому что большую часть фактов уже изложил московский гость.

Руководитель федерального агентства Роман Новиков сообщил, что на участке трассы от Казани до Екатеринбурга точки сервиса появятся аккурат к завершению строительства в 2024 году – это и заправки, и мини-отели и кафе.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин сказал, что трассу приблизят к Нижнекамску за счет строительства обхода города и Набережных Челнов. «Благодарим за проект, который позволит Нижнекамску из тупикового города перейти в транзитный и даст мощный импульс развитию территории. Станет драйвером экономики, откроет новые возможности для привлечения инвесторов и развития территории», – сказал глава.

В то же время он обратил внимание, что пока нет связи трассы с центральной магистралью города и дорогой от промышленного узла. Глава убедительно попросил дать поручение Минтрансу Татарстана спроектировать и построить дороги до ввода в эксплуатацию федеральной трассы.

Рамиль Муллин посетовал: «какие бы мы дороги не строили, рост автомобилизации всегда опережает темпы строительства и реконструкции дорог» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно»

Рамиль Муллин посетовал: «какие бы мы дороги не строили, рост автомобилизации всегда опережает темпы строительства и реконструкции дорог». По его данным, в районе зарегистрировано около 120 тыс. машин – у каждого второго жителя есть автомобиль, и парк продолжает расти. Альтернативой он назвал развитие системы общественного транспорта.

Вице-премьер уточнил, а какой норматив обеспеченности парковками утвержден в городе. Глава района заметил, что такового пока нет, и вместе с населением идет «анализ всей территории». Он заметил, что город в последние годы сильно вырос в первую очередь за счет социальной ипотеки, и не всегда получалось обеспечить дома парковочными площадками.

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– При строительстве нового жилья какой у вас норматив? – продолжал Хуснуллин.

– У нас на одну квартиру коэффициент 0,8. Это, конечно, мало, это нужно как-то решать. Мы сейчас на новых площадках, где строятся дома, уже просим 1,2 и 1,4. Это многоуровневый паркинг или какие-то плоскостные площадки, – ответил Муллин.

– Я с вами кардинально не согласен. Я на эту тему говорил два года назад. При такой автомобилизации вы никогда не сможете построить такое количество дорог, чтобы у вас не было пробок. Вот в Казани снизили норматив, после моего обращения он стал чуть пониже, но он все равно достаточно высокий. В Нижнекамске, вы сейчас говорите, что у вас 0,8 коэффициент, а хотите до 1,2 довести. Никогда у вас не будет возможности ездить по дорогам свободно! Вы пересмотрите этот вопрос, – заявил вице-премьер.

«Никто в мире с пробками так не борется»

Хуснуллин предложил свой рецепт лечения. Первое – нужно развивать общественный транспорт. Второе – «где можно, где есть возможность, надо строить парковки, а где не можно – не надо».

Он сказал, что в «капитальном исполнении парковка занимает в среднем 35 метров».

То есть вы говорите – на каждую квартиру будет минимум 35 метров. У вас квартира может быть однокомнатная 40 метров, а вы 35 метров будете строить для нее парковку. Где вы возьмете столько места в городе? Где вы возьмете столько денег? И за все это будет платить потребитель. Никто в мире так не делает! Коллеги, с пробками так никто не борется, – негодовал Хуснуллин.

Вице-премьер вновь расставил приоритеты: развитие общественного транспорта и пересмотр подхода к созданию парковок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вице-премьер вновь расставил приоритеты: развитие общественного транспорта и пересмотр подхода к созданию парковок.

Мы не на столько богатая страна, чтобы на каждую квартиру иметь минимум по одному парковочному месту! – возмущался вице-премьер.

Тут же он попросил Президента Татарстана дать поручение вместе с Минтранспортом проанализировать норматив в каждом городе республики.

Я с боем, со спорами право формирования норматива обеспеченности парковками передал в регионы. Никто не разбежался этим правом пользоваться. Я, когда в Москве работал, я там пороги всех министерств обил, Минтранса и Минстроя, чтобы это право передали Москве. Когда стал работать на федеральном уровне – передал в регионы. Не пользуются этим правом. Я очень люблю Нижнекамск. Мэр города говорит: мне парковок 0,8 не хватает, 1,2 нужно. Если он это 1,2 утвердит, гарантированно, то Нижнекамск будет в пробках всю оставшуюся жизнь, – поделился наболевшим вице-премьер.

«Ключевое решение для Казани – развитие железнодорожного кольца»

Он также сообщил, что для развития общественного транспорта в Москве и Московской области пошли на беспрецедентное решение – рассматривается возможность выделения полосы для него на федеральных трассах. «Потому что не справляется трасса. При том, что московский транспортный узел – самый насыщенный в стране, и мы не справляемся с машинами. И не справимся никогда, только общественный транспорт», – воскликнул Хуснуллин.

Хуснуллин подчеркнул: каждое парковочное место, каждый квадратный метр каждого населенного пункта должен быть учтен, посчитан, оцифрован Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его мнению, ключевое решение для Казани, – развитие железнодорожного кольца. «Мы с помощью метро тоже никогда не справимся. Москва при ее деньгах понастроила метро и все равно не может справиться с этой задачей. Поэтому только развитие транспорта, в первую очередь рельсового, потом автобусного по выделенным полосам, полный жесткий учет парковочного пространства в каждом городе», – продолжал выписывать рецепт вице-премьер.

Он подчеркнул: каждое парковочное место, каждый квадратный метр каждого населенного пункта должен быть учтен, посчитан, оцифрован.

«Нужно посмотреть где для регулирования платную парковку сделать. Не ради того, чтобы деньги собирать, ради того, чтобы регулировать движение легкового транспорта», – посоветовал Хуснуллин.

Вице-премьер попросил отдельно все поручения зафиксировать в протоколе.

«Без этого мы никогда проблему пробок не победим. Поверьте мне, я 10 лет жизни отдал на борьбу с пробками в Москве, я хорошо эту тему изучил, весь мировой опыт изучил. Москва гигантские деньги вкладывает (в инфраструктуру, – прим. Т-и) и еле-еле удается удержать, чтобы город не встал в сплошную пробку», – закончил наставления вице-премьер.

Руководитель республики также согласился с Хуснуллиным, что без организации четкой системы работы общественного транспорта, «сколько бы ни старались строить развязок, дорог», вопрос с пробками не получится решить Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новые трассы дают республике новые возможности»

Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил об опыте Сингапура. «Он очень поучительный. Там несколько решений, которые позволяют Сингапуру справляться с транспортным коллапсом», – заметил он

Сингапур – это небольшое островное государство. Здесь с пробками борются кардинально. Тот, кто хочет купить автомобиль сначала должен купить в конкурентной борьбе сертификат – право на приобретение машины. Еще один аспект – ряд дорог платные, а стоимость проезда зависит от количества пассажиров. Чем меньше – тем дороже.

Ко всему этому, отметил Президент, в Сингапуре очень развита система общественного транспорта и такси.

Руководитель республики также согласился с Хуснуллиным, что без организации четкой системы работы общественного транспорта, «сколько бы ни старались строить развязок, дорог», вопрос с пробками не получится решить.

По мнению Минниханова, сегодня Минтрансу РТ совместно с аэропортами республики необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аэропорт Казани должен транспортным узлом, связывающим ПФО с Ближним Востоком

На коллегии Минниханов дал несколько поручений Минтрасу РТ. Среди них – синхронизировать и координировать работу по строительству дорог совместно с федеральными министерствами и ведомствами. «Новые трассы дают республике новые возможности в связи с ростом грузооборота, турпотока и мобильности трудовых ресурсов. Это совершенно другие возможности и другая привлекательность республики», – уверен Президент РТ.

Также он поручил министерству транспорта обеспечить синхронизацию дорожного строительства с жилой, промышленной и деловой застройкой, строить дороги с учетом перспективной интенсивности транспортного потока, учитывать развитие не отдельного населенного пункта, а агломераций.

Минниханов призвал глав муниципалитетов уделять особое внимание качеству общественного транспорта: сделать удобную сельскую транспортную сеть, разработать транспортные модели во всех муниципалитетах Фото: © «Татар-информ»

«Министерству транспорта, руководителям муниципалитетов следует активнее работать в части совершенствования пассажирских перевозок, повышения эффективности расходов бюджета отрасли, а также привлечения частных инвестиций. Задача – создать качественную, сбалансированную, устойчивую и экономически эффективную систему. Необходимо снижать затраты на перевозки путем рационального планирования маршрутной сети, использования парка подвижного состава. С 2018 года работает программа субсидирования сельских маршрутов. Но зачастую даже выделенные средства не используются полностью. Я обращаюсь к руководителям наших муниципалитетов - вы же сами просили, у нас в бюджете это есть. Это обслуживание вашего населения», – сказал Рустам Минниханов.

Он призвал глав муниципалитетов уделять особое внимание качеству общественного транспорта: сделать удобную сельскую транспортную сеть, разработать транспортные модели во всех муниципалитетах.

Минниханов отметил важность развития перевозок всеми видами транспорта, в том числе речным, железнодорожным и авиационным. Например, аэропорт Казани должен стать региональным транспортным узлом, связывающим Приволжским федеральным округом с Ближним Востоком и странами СНГ. По его мнению, сегодня Минтрансу РТ совместно с аэропортами республики необходимо продолжить развитие маршрутной сети и расширение географии полетов из Татарстана. Это важное условие для развития внутреннего туризма и привлечения инвестиций.