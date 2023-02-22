«Ъ»: Операторы кикшеринга планируют значительно увеличить парк электросамокатов в Казани

Операторы кикшеринга намерены значительно нарастить парк электросамокатов в Казани и расширить зону, где можно их использовать. Также планируется увеличить количество парковок средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компании. Власти города при этом отмечают, что будут продолжать работу с компаниями в сфере кикшеринга по утвержденным ранее правилам.

Один из самых популярных в столице Татарстана операторов – компания Whoosh – сообщила изданию о планах увеличить количество самокатов на 40% – до 2,8 тыс., а также организовать новые парковки самокатов в жилых районах, у станций метро, центров социальной и деловой активности». Такие планы предприниматели строят на фоне требования федеральных властей интегрировать СИМ в транспортные системы регионов.

Ранее компании, занимающиеся кикшерингом, заключили с властями города соглашения, которые ограничивали количество самокатов в городе, однако на этот год такой документ еще не подписан.

«Мы стремимся к тому, чтобы на электросамокате можно было доехать до любой точки в городе. Для этого необходимы зоны не только в центре, но и на окраинах города. И там же нужны парковки»,— приводит издание комментарий представителя компании Whoosh.

Напомним, в июне 2021 года власти Казани утвердили правила пользования электросамокатами. В частности, ввели запрет на их использование детьми младше 16 лет, расширили зоны для движения со скоростью не более 10–15 км/ч и начали активнее штрафовать за неправильную парковку.

В декабре прошлого года исполком города заявил о планах сформировать рабочую группу для составления плана и модернизации правил проката электросамокатов и снова изменить ПДД для них, чтобы привести в соответствие с изменениями на федеральном уровне. К этой работе планировалось привлечь одного из крупнейших сервисов кикшеринга, кого именно – власти города не уточняли.