Минтранс попросил регионы создать условия для использования электросамокатов

Министерство транспорта РФ уведомило власти регионов о необходимости создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами» средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, моноколес и других — посредством их интеграции «в транспортную систему». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.

Письмо было разослано властям субъектов Федерации перед вступлением в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения. Документ регулирует в том числе движение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности.

В федеральном ведомстве ждут от региональных властей, что они разработают планы «интеграции» электросамокатов на весенне-осенний период. Для этого из числа чиновников должны быть назначены ответственные за это лица.

В послании отмечается, что использование средств индивидуальной мобильности вместо общественного транспорта и личных автомобилей для передвижения на расстояния до 5 километров должно быть «мотивированным». Каким именно образом предполагается мотивировать граждан, в документе не уточняется.

Кроме того, региональным чиновникам следует создать достаточное количество парковок для средств индивидуальной мобильности в общественных местах. Места для них предполагается выделять на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта и торговыми центрами.

В Минтрансе также допустили размещение парковок в специальных дорожных карманах при отсутствии иных вариантов. В этом случае потребуется установка соответствующих знаков. При этом парковки не должны мешать пешеходам, а места их расположения можно менять вслед за изменением маршрутов, которые используют люди.

Ранее, в марте 2022 года, Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством. В октябре Правительство одобрило внесение изменений в Правила дорожного движения и присвоило им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным машинам статус средств индивидуальной мобильности. Скорость их передвижения ограничена 25 км/ч.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в прошлом году заявлял, что электросамокаты появятся в Автограде не раньше, чем будет создана необходимая инфраструктура.