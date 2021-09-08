news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 сентября 2021  17:00

Менделеевские врачи попросили Мухаметшина изменить закон о земле для специалистов на селе

news_top_970_100

Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил Менделеевский район, где ознакомился с реализацией «президентских» программ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин посетил районную больницу, открытую после капитального ремонта, пообщался с врачами и медицинским персоналом, принял участие в церемонии открытия нового здания архива, а также встретился с активом района.

Врачи Менделеевской ЦРБ попросили Фарида Мухаметшина внести изменения в республиканский закон, согласно которому специалистам наиболее востребованных на сельских территориях профессий выделяются земельные участки под строительство домов. Документом утвержден перечень таких специальностей, но среди них нет некоторых узких специалистов медицинского профиля.

Глава парламента поручил профильному комитету разобраться в ситуации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Менделеевск встретился с врачами местной ЦРБ, принял участие в церемонии открытия модернизированного здания районного архива и ознакомился с ходом реализации программы «Наш двор».

#менделеевский район #фарид мухаметшин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное