Менделеевские врачи попросили Мухаметшина изменить закон о земле для специалистов на селе

Сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил Менделеевский район, где ознакомился с реализацией «президентских» программ. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин посетил районную больницу, открытую после капитального ремонта, пообщался с врачами и медицинским персоналом, принял участие в церемонии открытия нового здания архива, а также встретился с активом района.

Врачи Менделеевской ЦРБ попросили Фарида Мухаметшина внести изменения в республиканский закон, согласно которому специалистам наиболее востребованных на сельских территориях профессий выделяются земельные участки под строительство домов. Документом утвержден перечень таких специальностей, но среди них нет некоторых узких специалистов медицинского профиля.

Глава парламента поручил профильному комитету разобраться в ситуации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фарид Мухаметшин во время рабочей поездки в Менделеевск встретился с врачами местной ЦРБ, принял участие в церемонии открытия модернизированного здания районного архива и ознакомился с ходом реализации программы «Наш двор».