Менделеевск присоединится к телемосту «Россия Менделеева» в Зарядье

В России 8 февраля отпразднуют 190-летие со дня рождения выдающего ученого-химика Дмитрия Менделеева. Центральным событием станет телемост «Россия Менделеева», который объединит города, связанные с именем выдающегося ученого — Москву, Санкт-Петербург, Тобольск, Луганск, Донецк, Ханты-Мансийск, Ярославль, Баку и, конечно, татарстанский Менделеевск.

Во время телемоста из Менделеевска глава района Радмир Беляев и генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров поприветствуют всех участников и расскажут о связи известного химика Менделеева с городом, объяснят, как название населенного пункта накладывает отпечаток на его существование.

Сотрудники Менделеевского краеведческого музея также расскажут о связи Менделеева с Менделеевском на площадках в Тобольске и Москве. Вещание будет идти из купола «Атмосфера».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Перед телемостом состоится открытие выставки «Менделеев. Элементы», посвященной ученому-энциклопедисту, натуралисту и мыслителю широкого профиля. Экспозиция представит панораму научных открытий и новых идей Менделеева.

В «комнате гения» гости увидят приборы, изобретенные и используемые ученым в работе: теодолит, отсчетную трубу с окулярным микрометром, калориметр, поляриметр и другие.

Также будет представлено прижизненное издание книги «Основы химии» (1889) — канонического учебника, написанного Менделеевым, «очень секретная» записка, а также личная вещь ученого — его очки. В экспозиции будет представлена премьера — «Энциклопедия экономических трудов Д.И.Менделеева», выпущенная специально к юбилею.

В мультимедийной части — интересные факты и мифы из жизни ученого, карты мест, в которых побывал Менделеев (Россия, Европа, США), и свод самых значимых открытий XIX — начала XX века. Выставка будет работать с 8 февраля по 17 марта.

Кроме того, 8 февраля в парке «Зарядье» пройдет презентация «Энциклопедии экономических трудов Д.И.Менделеева». В книге исследуются малоизученные этапы становления Менделеева как экономиста и создателя первой стратегии экономической независимости России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как в Менделеевске отметят 190-летие Дмитрия Менделеева.

Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ Ранее Раис Татарстанав своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября он подписал соответствующий указ.

Фотографии предоставлены организаторами — парк «Зарядье», Музей-архив Д.И.Менделеева, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева.