Менделеевск отправил мобильную баню и более ста подарочных наборов бойцам СВО

С площади ДК им. С. Гассара в Менделеевске отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Главным подарком для солдат стала мобильная баня на базе ГАЗ-66 — крайне необходимая вещь в полевых условиях.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря поддержке санатория «Ижминводы», участию ансамбля «Шурави» под руководством Рамиля Давлетшина, работников спортшколы «Айсберг» и волонтеров общественного движения «Боевое Братство Кукмор» во главе с Ришатом Мухаметовым.

Кроме того, к 23 февраля защитники Отечества получат более ста подарочных наборов. В каждой коробке — самое необходимое, а вес одного набора превышает 12 кг. Их подготовила инициативная группа «Мы вместе», а также школьники, родители и педагоги города и района. Они собрали помощь на сумму более одного миллиона рублей.

Также бойцам передали антидроновые одеяла, аптечки, пятиточечники, маскировочные сети, сухие супы, ретортированную еду, окопные свечи и медикаменты.

В отправке груза приняли участие глава района Радмир Беляев, представители организаций, волонтеры, ветераны СВО, юнармейцы и неравнодушные жители.

«Что такое война, мы знаем не понаслышке, поэтому наша обязанность – помогать героям и их близким, помнить тех, кто уже никогда не вернется к нам, и молиться о бойцах, чтобы они живыми и здоровыми вернулись к своим семьям, детям», – отметил глава района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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