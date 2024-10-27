Менделеевцы доставили помощь мирному населению и войсковой части в Курск — видео

Гуманитарный груз, собранный менделеевскими волонтерами, прибыл в Курск. Машину встретили активисты штаба комитета семей воинов Отечества Курской области.

Они выразили благодарность за помощь волонтерам и благотворителям, в том числе волонтерской группе «Мы вместе» и депутату Государственного Совета РТ Эдуарду Шарафиеву за организацию доставки воды в штаб КСВО РТ из Менделеевска.

«Огромная благодарность всем. Ваша помощь бесценна, вместе мы победим. Враг будет разбит», — говорит боец на видео.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, собранная гуманитарная помощь была распределена по категориям: мирному населению — продукты питания и одежда, для раненых в госпитали — матрасы, постельные принадлежности, вода. В подразделение войсковой части, воюющее в приграничном районе Курской области, — генераторы, вода, письма от ребят из Менделеевска, гранаты и лимоны, собранные казанскими школьниками.

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