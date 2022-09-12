Медведев заявил, что РФ потребует «тотальной капитуляции киевского режима»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Президента Украины Владимира Зеленского об отказе от переговоров с Россией в нынешних условиях.

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние „ультиматумы“ — детская разминка перед требованиями будущего», — написал экс-президент РФ в своем Telegram-канале, традиционно уничижительно отозвавшись об оппоненте.

По мнению Медведева, Зеленский знает — в дальнейшем требования будут предполагать «тотальную капитуляцию киевского режима на условиях России».

Ранее Президент Украины в интервью телеканалу CNN заявил о неготовности на данный момент вести переговоры с властями России. «Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — сказал он.

Ранее, 10 сентября, власти ДНР рассказали, что в Харьковской области российские войска оставили город Изюм. В Министерстве обороны РФ заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

Позднее, 11 сентября, Дмитрий Медведев пообещал, что все цели начатой Президентом России Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут достигнуты.