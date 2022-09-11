Дмитрий Медведев: Все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
Все цели специальной военной операции на Украине, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, будут достигнуты. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.
«Продолжается специальная военная операция, — сказал он в штабе „Единой России“. — Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты».
По словам председателя партии, та поддержка, которую «Единая Россия» получила в ходе этих выборов, «как раз является лучшей гарантией того, что мы все сделаем так, как необходимо».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.