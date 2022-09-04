Медведев рекомендовал Шольцу не удивляться «мелким проблемам с газом»

Германия фактически объявила России гибридную войну, и поэтому руководству этой страны не стоит обижаться из-за проблем с поставками энергоносителей. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

Экс-президент перечислил претензии к политике ФРГ: «Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и ее граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооруженных сил».

По мнению Медведева, это означает, что ФРГ «объявила России гибридную войну». «Следовательно, Германия действует как ВРАГ РОССИИ», — добавил политик, использовав капслок.

В завершение Медведев еще раз удивился реакции канцлера ФРГ Олафа Шольца на «какие-то мелкие проблемы с газом», назвав его «дяденькой» и вспомнив детский анекдот.

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» прекратились 31 августа. Изначально предполагалось, что его работа будет приостановлена на три дня — «Газпром» ссылался на необходимость планового ремонта на компрессорной станции «Портовая». Однако позднее компания объявила о полной остановке газопровода.

Сегодня, как передает агентство «Рейтер», Олаф Шольц обратил внимание на то, что Россия перестала быть «надежным поставщиком энергоносителей», и заверил, что Германия «сможет пережить эту зиму». По его словам, власти ФРГ готовились к прекращению поставок с декабря 2021 года.