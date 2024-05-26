Медведев: Удары США по силам РФ на Украине грозят мировой войной

Дмитрий Медведев в 2015 году

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Нанесение Соединенными Штатами ударов по российским войскам, участвующим в специальной военной операции, приведет к началу мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети X (прежде Twitter).

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал в интервью британской газете The Guardian, что американцы будто бы пригрозили России ударами по ее войскам, если на Украине будет применено ядерное оружие.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, то мы поразим все ваши цели на Украине обычным оружием», — пояснил дипломат. Он не привел никаких деталей, но о непубличных предупреждениях американцев до этого сообщали некоторые ведущие западные СМИ.

На эти слова главы польского МИД традиционно резко отреагировал зампред российского Совбеза. «<...> поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать», — написал экс-президент России.

Кроме того, Медведев пригрозил, что с учетом продекларированного Президентом Польши Анджеем Дудой желания разместить в стране тактическое ядерное оружие «Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла».