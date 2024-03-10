NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможный удар ЯО по Украине

Осенью 2022 года, когда власти Соединенных Штатов были всерьез обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия на Украине, они разрабатывали сценарий реакции на такой удар. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников, участвовавших в обсуждениях.

Издание отмечает, что, несмотря на тревожные перехваты разговоров, в которых упоминалось ядерное оружие, никаких признаков его перемещения не фиксировалось. Но вскоре Центральное разведывательное управление предупредило, что при появлении реальной угрозы захвата Крыма, который тогда казался возможным, «вероятность применения ядерного оружия может вырасти до 50% или даже более».

Именно угроза захвата полуострова легла в основу одного из сценариев применения ЯО, которые тогда моделировали в Пентагоне и аналитических центрах США. Другой сценарий предполагал, что Москва потребует полного прекращения военной поддержки Киева Западом — в этой симуляции целью применения ядерного оружия должен был стать раскол НАТО.

Представители администрации Президента США Джо Байдена рассказали, что рассматриваемые тогда контрмеры были неядерными. Однако в Вашингтоне были уверены, что ответная реакция должна быть «драматической» — например, атака с использованием обычных вооружений на подразделения, применившие ядерное оружия. Иначе, по мнению американских чиновников, возник бы риск «подбодрить» любого «авторитарного деятеля» с ядерным арсеналом.

Накануне телеканал CNN рассказал, что в конце 2022 года власти США начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим ядерным оружием.