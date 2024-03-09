CNN: США с 2022 года готовятся к российскому ядерному удару по Украине

В конце 2022 года власти Соединенных Штатов начали готовиться к потенциальному удару России по Украине тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в администрации Президента США Джо Байдена.

По словам собеседников канала, такая подготовка началась не из-за одного предположения, а на основании анализа, изучения ситуации и чувствительных новых разведданных. Один из источников подчеркнул, что сведения «были не просто гипотетическими — они еще и основывались на некоторой информации, которую мы получили».

«Мы должны были планировать так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это уже немыслимое событие действительно произойдет», — пояснил этот же чиновник. «<...> думаю, что это наше право — тщательно подготовиться и сделать всё возможное, чтобы этого избежать», — сказал другой сотрудник администрации.

С конца лета и до осени 2022 года Совет национальной безопасности США провел несколько заседаний для разработки планов действий на случай, если будут замечены признаки подготовки к атаке или все-таки окажется нанесен сам удар.

Кроме того, США тайно связались с ключевыми союзниками, Индией и Китаем, а также уведомили о своих опасениях руководство РФ. Государственный секретарь Энтони Блинкен «напрямую» сказал о них своему коллеге Сергею Лаврову, тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли позвонил начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, а директор ЦРУ Билл Бернс встретился с руководителем Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турции.

По оценке сотрудников американской администрации, Россия могла бы применить ядерное оружие на Украине, если бы над ее войсками нависла угроза окружения или иного катастрофического поражения. Особые опасения вызывала в США реакция российских властей на ситуацию в Херсоне, который был оставлен в начале ноября 2022 года.

Кроме того, тревога усилилась после того, как американцы перехватили переговоры о возможном ядерном ударе, которые велись «на более низких уровнях российской системы». По словам собеседников CNN, хотя разведданные не были и не вообще не могли быть однозначными, уровень риска в тот момент превысил черту, которая прежде не пересекалась.

С тех пор в США не фиксировали никаких признаков, которые бы могли свидетельствовать о подготовке к ядерному удару. «<...> вполне возможно, что мы можем снова столкнуться <...> с растущим риском этого в ближайшие месяцы», — добавил вместе с тем высокопоставленный американский чиновник.

Президент РФ Владимир Путин заверял, что Россия может применить ядерное оружие в двух случаях: при угрозе существованию страны или удара по ней аналогичным вооружением. Впрочем, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допускал глобальную войну с применением стратегического ядерного оружия в случае поражения на Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия применит ядерное оружие только при возникновении угрозы ее существованию.