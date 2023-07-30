Медведев пригрозил применением ядерного оружия в случае успеха ВСУ

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Российским войскам в случае успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины придется применить ядерное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Вооруженные силы РФ, «отражая контрнаступление коллективного врага», «предотвращают мировой конфликт». Использование оборота «коллективный враг» указывает, что он уверен — союзники Украины принимают непосредственное участие в противостоянии.

«Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России [Владимира Путина] от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется», — поделился бывший глава российского государства своим пониманием возможного развития событий.

В связи с этим Медведев высказал предположение, что враги РФ «должны молиться на» ее воинов, потому что они «не дают разгореться мировому ядерному пожару».

Зампред Совбеза также поздравил своих подписчиков с Днем Военно-морского флота России и напомнил о наличии у РФ подводного беспилотника «Посейдон».

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к столкновению с НАТО, хотя и не желает его.