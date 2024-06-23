Медведев связал удар по Севастополю и теракты в Дагестане

Дмитрий Медведев в 2015 году

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев связал друг с другом ракетный удар, нанесенный по Севастополю Вооруженными силами Украины, и теракты, совершенные этим вечером в Дагестане.

«Всё случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник (речь идет о Дне Святой Троицы — прим. Т-и). Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты», — поделился своим видением ситуации в Telegram-канале бывший Президент России.

«Поэтому теперь все они — американские власти (как поставщики оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS — прим. Т-и), бандеровский режим и безумные фанатики — ничем для нас не отличаются», — выразил уверенность Медведев.

Зампред Совбеза также высказал «глубокие соболезнования семьям погибших» и пожелал «скорейшего выздоровления раненым». Кроме того, он продемонстрировал убежденность, что власти США и Украины «сгорят в аду», причем пожелал, чтобы это произошло еще здесь, на Земле.

По уточненным данным, в результате ракетной атаки в Севастополе погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 144 человека получили ранения. Из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей), рассказал губернатор города Михаил Развожаев.