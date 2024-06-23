Песков: Путин находится в контакте с соцблоком после удара по Севастополю

Президент РФ Владимир Путин после ракетного удара по Севастополю находится на постоянной связи с военными и руководством социального блока Правительства страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас — оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин позвонил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву и выразил соболезнования семьям погибших. Соболезнования в связи со случившимся высказал и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В результате ракетной атаки в Севастополе погибли пятеро мирных жителей, в том числе трое детей. Более 120 человек получили ранения, в основном — легкой и средней тяжести. При этом пять детей находятся в реанимации.

По информации Министерства обороны РФ, для нанесения удара Украина использовала американские оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, снаряженные кассетными боевыми частями.

Четыре ракеты были перехвачены, а пятая взорвалась в воздухе, что и привело к жертвам среди мирного населения, заявили в российском военном ведомстве.