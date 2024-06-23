В Махачкале правоохранители уничтожили четырех боевиков

В столице Дагестана Махачкале правоохранители ликвидировали четырех боевиков. Об этом сообщили в МВД по республике, передает ТАСС.

В свою очередь муфтият Дагестана рассказал РИА Новости, что в результате терактов в регионе погибли девять человек, в том числе семь правоохранителей, и еще 25 человек получили ранения.

До этого МВД по региону отчиталось об уничтожении двух боевиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане произошла стрельба , есть погибшие и раненые. По информации Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В регионе введен режим контртеррористической операции.

По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. В МВД по региону заявили о гибели шестерых правоохранителей и ранении еще 12.

В дербентской синагоге, которую подожгли террористы, погибли полицейский и охранник, написал в своем Telegram-канале глава общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.