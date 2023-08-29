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Медведев: Согласие Запада на удары ВСУ по Крыму — юридическое доказательство соучастия
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что союзники поддерживают удары ВСУ по Крымскому полуострову.
«Если это правда (а сомневаться сейчас нет причин), то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он назвал это «рафинированным casus belli (формальный повод для объявления войны — прим. Т-и)» и возможностью для России «действовать в рамках jus ad bellum (право государства на ведение военных действий — прим. Т-и ) против всех и каждого в странах НАТО».
Зампред Совбеза резюмировал, что «предсказания Апокалипсиса всё ближе», и привел ряд цитат — из Библии и государственных деятелей Владимира Ленина и Никиты Хрущева.
В эфире национального телемарафона Подоляк заявил, что сегодня достигнут полный консенсус между Киевом и его союзниками в вопросе ударов по Крыму.
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