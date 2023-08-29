Подоляк заявил, что Украина согласовала с Западом удары по Крыму

Крымский мост

Фото: kremlin.ru

Союзные Украине государства поддерживают удары по Крымскому полуострову, принадлежность которого России они не признают. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. <…> Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают <…>», — поделился чиновник своим пониманием политики стран-партнеров.

По мнению Подоляка, это разительно отличается от ситуации годичной давности, «когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: „Нет-нет, давайте только без этого“».

При этом отдельно советник главы офиса украинского лидера анонсировал, что количество «неустановленной природы», наносящих удары по российской территории, признанной в качестве таковой другими странами, будет только увеличиваться.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чем грозит украинской стороне перенос боев на территорию России.