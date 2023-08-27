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Зеленский объяснил, чем грозит Украине перенос боев на территорию России
Если боевые действия будут перенесены на территорию России, то, скорее всего, Украина останется одна. Об этом в эфире канала «Рада» заявил украинский Президент Владимир Зеленский.
«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал он в ответ на вопрос телеведущей.
Напомним, что 22 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее главными задачами стали защита мирного населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.
В июне этого года началось контрнаступление ВСУ, однако за эти месяцы Киеву не удалось добиться успехов ни на одном из направлений.
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