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Политика 28 августа 2023 14:52

Эксперт назвал политической игрой слова Зеленского о нежелании атаковать территорию РФ

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Заявления Владимира Зеленского о том, что конфликт на Украине не должен перейти на российскую территорию, поскольку есть риск, что его страна «останется одна», — политическая игра. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

«Это политическая игра, Зеленский старается удержаться на плаву, — заявил Бартош. — Формально он выполняет предписания Запада и заявляет, что не будет нарушать запретов, но на самом деле он прекрасно понимает, что все эти запреты носят характер имитации приверженности к нормам международного права».

Коллективный Запад использует Зеленского для того, чтобы воевать с Россией чужими руками и сохранить образ миротворца или незаинтересованной стороны, хотя в то же время продолжает предоставлять своих инструкторов, вооружение. На данный момент у Зеленского после провала контрнаступления ВСУ «очень шаткое положение» и партнеры по НАТО в нем разочаровались.

Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, «должна ли война перейти на территорию России» заявил, что конфликт не должен перейти на российскую территорию, поскольку есть большой риск, что Украина «останется одна».

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