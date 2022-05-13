Медведев считает, что санкции против России грозят миру серьезными последствиями

Санкции стран Запада против России могут привести к серьезным последствиям для всего мира. Об этом заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Экс-президент России обратил внимание на то, что разрушения цепочек поставок вызовут логистический кризис, а странам, запрещающим импорт российского топлива, грозит кризис в энергетике.

«Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах», — добавил Медведев.

Кроме того, бывший Премьер уверен, что подрыв устойчивости национальных валют приведет к валютно-финансовому кризису, а при отказе от международного сотрудничества могут активизироваться террористические группировки.

«Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия», — поделился зампред Совбеза своим видением мрачных перспектив.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого страны Запада начали ужесточать санкции против России. В частности, США и Великобритания ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Европейский Союз в свою очередь выразил намерение постепенно отказаться от приобретения энергоносителей из РФ. Отказ от поставок российского каменного угля уже начался.