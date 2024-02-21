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Политика 21 февраля 2024 21:30

Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Кузьминова

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Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Кузьминова
Фото: скриншот видео

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет. Короткое видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Собаке – собачья смерть. Я всё сказал», – заявил зампред Совбеза.

В минувший понедельник в Испании нашли мертвым летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет РФ. По данным RT, в августе 2023 года Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. Позднее эту информацию подтвердили правоохранительные органы Испании.

#Дмитрий Медведев
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