В ГУР Украины подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, передает РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.

По данным RT, в августе 2023 года 28-летний командир вертолета Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что тело Кузьминова нашли в Испании.