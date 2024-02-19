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В ГУР Украины подтвердили смерть российского пилота Максима Кузьминова
Представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, передает РИА Новости со ссылкой на РБК-Украина.
По данным RT, в августе 2023 года 28-летний командир вертолета Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что тело Кузьминова нашли в Испании.
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