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Происшествия 19 февраля 2024 18:10

В Испании, предположительно, нашли мертвым летчика, угнавшего военный вертолет РФ

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Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположительно, найден мертвым в Испании, передает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

Первой о произошедшем написала газета ABC. По ее данным, тело 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

По данным RT, в августе 2023 года 28-летний командир вертолета Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

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