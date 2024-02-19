В Испании, предположительно, нашли мертвым летчика, угнавшего военный вертолет РФ

Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, предположительно, найден мертвым в Испании, передает ТАСС со ссылкой на испанские СМИ.

Первой о произошедшем написала газета ABC. По ее данным, тело 33-летнего мужчины было найдено на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

По данным RT, в августе 2023 года 28-летний командир вертолета Максим Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.