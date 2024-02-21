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Происшествия 21 февраля 2024 10:41

Испанская полиция подтвердила смерть летчика Кузьминова

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Полиция Испании подтвердила газете New York Times смерть летчика Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет Ми-8 на Украину.

«Двое испанских полицейских, знакомых с этим делом, заявили, что тело мужчины, изрешеченное пулями, найденное на прошлой неделе в прибрежном городе Вильяхойоса, принадлежало Кузьминову», – указано в публикации.

Напомним, в минувший понедельник в Испании нашли мертвым летчика Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет РФ. По данным RT, в августе 2023 года Кузьминов угнал Ми-8 и сел на территории Украины. Позже на пресс-конференции в Киеве он рассказал, что во время побега на борту вертолета были два его боевых товарища, которые ничего не знали об угоне.

Позднее представитель Главного управления разведки минобороны Украины подтвердил смерть Кузьминова. В свою очередь в пресс-службе правоохранительных органов Испании ранее заявляли, что испанская гражданская гвардия пока не может подтвердить информацию о смерти Кузьминова.

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