Медведев про статус МУС: Юридически ничтожный

Зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев назвал статус МУС юридически ничтожным.

«Сервильный Евросоюз выразил Монголии «обеспокоенность» в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что на месте судей и прокуроров «недоделанного суда» он больше всего боялся бы безумцев, которые попытаются исполнить их незаконный ордер. Если такое произойдет, то их (судей и прокуроров – прим. Т-и) жизнь будет стоить как «говённая бумажка», не более, считает Медведев.

Напомним, Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. Во вторник, 3 сентября, российский лидер должен встретиться с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, подписать ряд документов и возложить цветы к памятнику Маршалу СССР Георгию Жукову.

Ранее Медведев заявлял, что Россия смогла избежать «переговорного капкана».