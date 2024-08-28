Медведев: Без миграционной политики страна может просто треснуть

Ситуация на Западе показала, что игнорирование вопросов миграционной политики может привести к тому, что страна «просто треснет». Об этом зампред Совета Безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал на встрече с участниками спецоперации — кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня, которые пройдут 8 сентября, сообщает ТАСС.

«Вот просто сказать о том, что они там [на Западе] все провалили, а мы молодцы, мы с вами не можем, у нас в этой сфере тоже очень много проблем», — сказал Медведев, отметив, что пример Запада продемонстрировал, что может произойти со страной, если в угоду каким-то либеральным ценностям не заниматься миграционным вопросом.

«Страна может просто треснуть», — подчеркнул он.

По словам Медведева, нет простого решения миграционного вопроса, Россия должна иметь разные трудовые ресурсы. Однако все те, кто приезжает, должны жить по установленным правилам и чувствовать себя частью страны, продолжил зампред СБ.

Он также считает, что мигрантам не надо давать «испытательного срока».

«Нужно просто тогда моментально от них избавляться, а не какие-то испытательные сроки им давать, — сказал Медведев. — Это, кстати, тоже практика и других стран».

В единый день голосования 8 сентября в РФ пройдут выборы разных уровней. В частности, в Татарстане будет избираться новый состав Госсовета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки 5 политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.