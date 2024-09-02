Владимир Путин прибыл в Монголию

В Монголию с официальным визитом прибыл Президент России Владимир Путин. Самолет, на котором летел российский лидер, приземлился в аэропорту Улан-Батора, сообщает ТАСС.

Путин пробудет в стране два дня. Так, 3 сентября запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, подписание документов и возложение цветов к памятнику Маршалу СССР Георгию Жукову.

Отмечается, что в аэропорту главу государства приветствовал почетный караул в национальной одежде, а у трапа его встретили представители руководства Монголии.