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Общество 2 сентября 2024 17:59

Владимир Путин прибыл в Монголию

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В Монголию с официальным визитом прибыл Президент России Владимир Путин. Самолет, на котором летел российский лидер, приземлился в аэропорту Улан-Батора, сообщает ТАСС.

Путин пробудет в стране два дня. Так, 3 сентября запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, подписание документов и возложение цветов к памятнику Маршалу СССР Георгию Жукову.

Отмечается, что в аэропорту главу государства приветствовал почетный караул в национальной одежде, а у трапа его встретили представители руководства Монголии.

#монголия #Владимир Путин #рабочий визит
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