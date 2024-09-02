Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин прибыл в Монголию
В Монголию с официальным визитом прибыл Президент России Владимир Путин. Самолет, на котором летел российский лидер, приземлился в аэропорту Улан-Батора, сообщает ТАСС.
Путин пробудет в стране два дня. Так, 3 сентября запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, подписание документов и возложение цветов к памятнику Маршалу СССР Георгию Жукову.
Отмечается, что в аэропорту главу государства приветствовал почетный караул в национальной одежде, а у трапа его встретили представители руководства Монголии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»