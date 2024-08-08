Медведев призвал извлечь урок из операции ВСУ в Курской области

России необходимо сделать выводы после атаки ВСУ на Курскую область, разгромив противника и уничтожив неонацистский режим на всей территории Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что этой атакой Киев преследовал сразу несколько целей, желая выгодно показать остатки своих сил, вытребовать новую партию оружия и средств от союзников и оттянуть часть российских войск от основной линии боевого соприкосновения.

«С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, — уверен Медведев. — Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины».

По его словам, ВС России должны дойти «до Киева и дальше», о чем нужно говорить открыто. Террористическая вылазка ВСУ должна снять с этого какие-либо табу.

«Светлая память погибшим: военным и гражданским, всем, кто попал под шквальный огонь неонацистов. Лучшая память о них — это тщательно продуманное возмездие. Выздоровления всем раненым», — заключил заместитель председателя Совета безопасности РФ.