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При обстреле Курской области пострадал 31 человек
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При обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает Минздрав России.
«Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое», — говорится в телеграм-канале ведомства.
Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе 2 детям.
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