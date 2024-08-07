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СВО 7 августа 2024 21:35

При обстреле Курской области пострадал 31 человек

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При обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает Минздрав России.

«Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе 2 детям.

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