При обстреле Курской области пострадал 31 человек

При обстрелах Курской области со стороны ВСУ пострадал 31 человек, в том числе шестеро детей. Об этом сообщает Минздрав России.

«Госпитализированы и получают стационарное лечение 19 человек, в том числе четверо детей. Состояние четверых пострадавших, в том числе одного ребенка врачи оценивают как тяжелое», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Амбулаторная помощь оказана 12 пострадавшим, в том числе 2 детям.